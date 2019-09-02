В Шостке внедорожник слетел в кювет ДТП произошло 19 сентября в 15:40 по улице Партизан в Шостке.

Водитель внедорожника Тoyota, двигаясь со стороны микрорайона Капсюль в центр Шостки, начал обгонять впереди едущий автомобиль. Но на скользкой после дождя проезжей части не справился с управлением, внедорожник занесло на левую обочину. Прохожие, очевидцы происшествия, вызвали полицию, но водитель от помощи отказался. Как ДТП происшествие не оформили, поскольку никто не пострадал, материального ущерба, кроме, как своему автомобилю, водитель Тoyota не причинил, пишет Шостка.инфо.