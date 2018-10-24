В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии

Восемь грузовиков привезли почти 90 тонн груза: вещи для лечебных и образовательных учреждений, социальной сферы, спасательной службы и т.п. Доставили груз 16 водителя, трое из которых в Сумах впервые.
На въезде в Сумы гумконвой встретили мэр Сум Александр Лысенко и его зам Максим Галицкий.
Швейцарцы будут оставаться в Сумах несколько дней, в течение которых лучше узнают город, потом отправятся домой.
Гуманитарный конвой из восьми грузовиков из Швейцарии прибудет в Сумы 19 сентября....
Об этом сообщила президент благотворительного объединения «Help Point Sumy» Марианне Пиффаретти во время встречи с мэром Сум Александром Лысенко....
3 января государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» получило гуманитарную помощь от Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины....
31 октября Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины передала университетской клинике Сумского государственного университета гуманитарную помощь....
В Сумах продолжают собирать помощь жителям Ичне, где недавно на военных складах Министерства обороны Украины состоялись многочисленные взрывы боеприпасов....