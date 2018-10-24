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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15413

В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии

Вечером 19 сентября в Сумы прибыл очередной гуманитарный конвой из города Волен (Швейцария).

Восемь грузовиков привезли почти 90 тонн груза: вещи для лечебных и образовательных учреждений, социальной сферы, спасательной службы и т.п. Доставили груз 16 водителя, трое из которых в Сумах впервые.

На въезде в Сумы гумконвой встретили мэр Сум Александр Лысенко и его зам Максим Галицкий.

Швейцарцы будут оставаться в Сумах несколько дней, в течение которых лучше узнают город, потом отправятся домой.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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