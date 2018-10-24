В Сумы прибыл очередной гумконвой из Швейцарии Вечером 19 сентября в Сумы прибыл очередной гуманитарный конвой из города Волен (Швейцария).

Восемь грузовиков привезли почти 90 тонн груза: вещи для лечебных и образовательных учреждений, социальной сферы, спасательной службы и т.п. Доставили груз 16 водителя, трое из которых в Сумах впервые.

На въезде в Сумы гумконвой встретили мэр Сум Александр Лысенко и его зам Максим Галицкий.

Швейцарцы будут оставаться в Сумах несколько дней, в течение которых лучше узнают город, потом отправятся домой.