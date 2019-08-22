В Лебедине две матери заплатят штраф за купание своих сыновей в фонтане Лебединским районным судом привлечены к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей матери двух несовершеннолетних ребят, которые купались в фонтане в сквере им. Павла Полуботка.

В июле 2019 года двое несовершеннолетних находились в сквере им. Павла Полуботка без присмотра взрослых. Ребята решили искупаться в фонтане, расположенном в центре сквера, при этом залезали на металлические опоры фонтана. Вследствие «купания» детей было повреждено форсунки нового фонтана.

Исследовав материалы дела, суд признал обеих женщин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 184 КУоАП, и назначил одной из матерей, которая уже второй раз за год привлекается к ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей, взыскания в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен. Другой матери придется заплатить штраф в сумме 850 гривен. Кроме того, с обеих женщин постановлению суда взыскано судебный сбор в сумме 384 грн. 20 коп, сообщает Лебединский райсуд.