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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27600

В Лебедине две матери заплатят штраф за купание своих сыновей в фонтане

Лебединским районным судом привлечены к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей матери двух несовершеннолетних ребят, которые купались в фонтане в сквере им. Павла Полуботка.

В июле 2019 года двое несовершеннолетних находились в сквере им. Павла Полуботка без присмотра взрослых. Ребята решили искупаться в фонтане, расположенном в центре сквера, при этом залезали на металлические опоры фонтана. Вследствие «купания» детей было повреждено форсунки нового фонтана.

Исследовав материалы дела, суд признал обеих женщин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 184 КУоАП, и назначил одной из матерей, которая уже второй раз за год привлекается к ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей, взыскания в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен. Другой матери придется заплатить штраф в сумме 850 гривен. Кроме того, с обеих женщин постановлению суда взыскано судебный сбор в сумме 384 грн. 20 коп, сообщает Лебединский райсуд.

Право Лебедин Родительские обязанности Фонтан

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