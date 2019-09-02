Завтра у Сумах чекають Епіфанія: сумчан запрошують на освячення храму Предстоятель Православної Церкви України відвідає Суми.

На запрошення архієпископа Сумського та Охтирського Мефодія та громади Свято-Миколаївського храму м. Суми Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить архіпастирський візит на Сумщину 21 вересня 2019 року.

У цей суботній день Предстоятель Православної церкви України очолить Божественну літургію, яка розпочнеться о 10:00, і звершить освячення Свято-Миколаївського храму м. Суми.

Свято-Миколаївський храм розташований за адресою: вул. Івана Кавалерідзе, 70/1 (район Автовокзалу). Офіційний сайт храму - www.smhram.sumy.ua.

Сумське єпархіальне управління православної церкви України запрошує вірян взяти участь в урочистих Богослужіннях та отримати благословення Предстоятеля нашої церкви, Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

Телефони для довідок: 050-342-79-26, 095-540-49-00, 096-613-08-05, 096-951-32-73, 0542- 22-54-26.