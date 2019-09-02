Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00438

Завтра у Сумах чекають Епіфанія: сумчан запрошують на освячення храму

Предстоятель Православної Церкви України відвідає Суми.

На запрошення архієпископа Сумського та Охтирського Мефодія та громади Свято-Миколаївського храму м. Суми Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснить архіпастирський візит на Сумщину 21 вересня 2019 року.

У цей суботній день Предстоятель Православної церкви України очолить Божественну літургію, яка розпочнеться о 10:00, і звершить освячення Свято-Миколаївського храму м. Суми.

Свято-Миколаївський храм розташований за адресою: вул. Івана Кавалерідзе, 70/1 (район Автовокзалу). Офіційний сайт храму - www.smhram.sumy.ua.

Сумське єпархіальне управління православної церкви України запрошує вірян взяти участь в урочистих Богослужіннях та отримати благословення Предстоятеля нашої церкви, Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України.

Телефони для довідок: 050-342-79-26, 095-540-49-00, 096-613-08-05, 096-951-32-73, 0542- 22-54-26.

Общество Епифаний

По тематике

Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение
Сегодня 14:40

Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение

В субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта....

В Сумы едет Епифаний
16.09.2019 13:46

В Сумы едет Епифаний

В Сумах митрополит Епифаний примет участие в освящении Свято-Николаевского храма....

В Сумы собирается Епифаний
10.09.2019 12:14

В Сумы собирается Епифаний

21 сентября в Сумы планируется приезд митрополита УПЦ Епифания....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам
Сегодня 14:47
Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение
Сегодня 14:40
Подозреваемого в организации покушения на убийство своего отца и сводной дочери оставили под стражей
Сегодня 14:17
В Сумах пройдет первый всеукраинский турнир в виртуальной реальности
Сегодня 14:10
Ночью в Глухове сожгли микроавтобус
Сегодня 14:09
Сумчан призывают присоединиться к акции «Чистая Украина - чистая Земля»
Сегодня 13:30
В Сумах отметят День уролога
Сегодня 12:57
В Сумах пройдет турнир по шахматам и шашкам памяти Анатолия Ричкаля
Сегодня 12:44
У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»
Сегодня 12:26
Завтра у Сумах чекають Епіфанія: сумчан запрошують на освячення храму
Сегодня 12:00
В Лебедине две матери заплатят штраф за купание своих сыновей в фонтане
Сегодня 11:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.