На Сумщине проходит всеукраинский семинар для молодежи - «Школа палаточного лагеря» С 18 по 21 сентября Министерством молодежи и спорта Украины совместно с управлением молодежи и спорта облгосадминистрации проводится Всеукраинский семинар «Школа палаточного лагеря».

В 2017 и 2018 годах подобные мероприятия способствовали обмену и наработке опыта проведения палаточных лагерей различного формата, направленности, содержания. По итогам Всеукраинских семинаров были разработаны 2 сборника информационно-методических материалов, представляющих собой пошаговую инструкцию как документального, так и технического оформления деятельности палаточных лагерей, а также обобщают многолетний и разнообразный опыт институтов гражданского общества и государственных учреждений по реализации проектов и мероприятий в формате палаточных лагерей.

В этом году Всеукраинский семинар «Школа палаточного лагеря» направлен на популяризацию и распространение опыта использования палаточных лагерей различного формата для эффективного развития молодежной политики в условиях децентрализации.

Для ОТГ палаточный лагерь может служить возможностью для развития молодежной и спортивной инфраструктуры, национально-патриотического воспитания, внедрение неформального образования, популяризации зеленого туризма, проведения качественного и одновременно недорого оздоровления детей и тому подобное.

Участниками семинара в Сумах стали около 80 представителей ОТГ, общественных организаций, учебных заведений со всей Украины.