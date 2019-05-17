Сумчан призывают присоединиться к акции «Чистая Украина - чистая Земля» Сумская областная организация Украинского общества охраны природы призывает сумчан присоединиться к ежегодной акции «Чистая Украина - чистая Земля», которая стартует в понедельник, 23 сентября.

Целью акции, которая продлится по 21 октября, является пробуждение экологического сознания у человека и инициирования действий граждан в пользу охраны окружающей среды, начиная с уборки мусора и селективного сбора отходов к выполнению длительных экологических программ.

Акция предусматривает проведение зеленых толок по благоустройству водоохранных зон и прибрежных полос водоемов; очистки от мусора защитных лесополос, лесных массивов, обочин дорог; упорядочения парков и скверов, газонов и клумб, кладбищ, мемориалов и братских могил, благоустройство и озеленение населенных пунктов, производственных территорий и частных усадеб; приведение в надлежащее санитарное состояние зон массового отдыха населения; ликвидацию стихийных свалок, вывоз мусора и т.п.

«Чистая Украина - чистая Земля» - это аналог кампании «Делаем чистым мир» («Сlеаn Uр the Wоrld»), которую в конце 80-х годов начал австралиец Иян Кернан, который выразил протест засорению Сиднейского залива. В 1993 году его инициатива приобрела мировые масштабы и начала проводиться под патронатом Программы по охране окружающей среды при ООН (UNЕР). Ежегодно она мобилизует миллионы людей в 130 странах мира.