В Сумах пройдет первый всеукраинский турнир в виртуальной реальности Первый Всеукраинский турнир в виртуальной реальности пройдет 5-6 октября в Сумах в клубе CUBE.

Играть будут в в Elven Assasins PvP-mode (игрок против игрока). Раунды на вылет - каждый член команды будет играть с игроками других команд и принесет определенное количество баллов.

В финале останется только несколько лучников. Организаторы определят главного победителя и по сумме баллов несколько команд, которые также получат призы.

Призовой фонд - 10000 грн + 5000 грн сертификатами на игру:

Леголас (победитель турнира) - 4000 грн;

Команды (по количеству баллов):

1 - 3000 грн + 4 часа игры в клубе

2 - 2000 грн + 4 часа игры в клубе

3 - 1000 грн + 4 часа игры в клубе

4, 5 – 4 часа игры в клубе.

Бонус для каждой команды - скидка 30% на одну игру в любом клубе (тренировок никто не отменял).

Регистрация для команд по 4 человека в каждой здесь. После заполнения для уточнения информации с вами свяжутся.

Взнос для участия - 1200 грн с команды. Внесення предоплаты 600 грн.

Завершение регистрации - 27.09 в 21:00.

Даты проведения - 5, 6.10 (в зависимости от количества команд один или два дня).

Подробности здесь. Там же конкурс для бесплатного участия.