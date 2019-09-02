У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса» Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня.

Презентація відбудеться у конгрес-центрі СумДУ (вулиця Покровська, 9/1), зал «Сингапур» (2 поверх, аудиторія 220). Початок о 17.00.

Василь Стус (1938–1985) не зміг побувати на презентації жодної зі своїх книжок. Бо в Україні його не друкували — збірки віршів ходили по руках у самвидавному вигляді, а публікували їх лише за кордоном. Участь у русі незгідних з русифікаторською й антиукраїнською політикою, активна правозахисна позиція двічі приводили Стуса на лаву підсудних за «антирадянську агітацію і пропаганду».

У книжці «Справа Василя Стуса» зібрано документи з шеститомної кримінальної справи, що зберігається на полицях колишнього архіву КДБ УРСР у Києві (нині — Галузевий державний архів СБУ).

Як і за що було заарештовано поета?

Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса, а хто зробив усе, щоб він назавжди зник за ґратами політичної зони на Уралі?

До матеріалів 1980 року додано кілька публікацій, з яких читачі дізнаються про маловідомі факти життя, ув’язнення та загибелі одного з найбільш визначних не тільки українських, а і європейських поетів ХХ століття.

Вахтанг Кіпіані – редактор видання «Історична правда», ведучий телепрограми «Історична правда на каналі «Еспресо», викладач магістерської програми з журналістики Українського католицького університету у Львові та кафедри «PR» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», засновник Музею-архіву преси:

«Ніколи раніше документи з колишнього архіву Комітету державної безпеки в такому об’ємі не публікувалися. Там багато ніби дрібних папірців, але вони, як пазли, складають страшну справу Василя Стуса. Бо фактично стає зрозуміло, що його не було за що судити…»

«Ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти якою Василь Стус був людиною…»

«Ця книжка зробить нас сильнішими. Бо опір злу — це щоденна потреба людини».

P.S. Віктор Медведчук вимагає заборонити поширення книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Перше засідання у цій справі відбудеться у Дарницькому суді 2 жовтня 2019 року.