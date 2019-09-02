Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26259

У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»

Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня.

Презентація відбудеться у конгрес-центрі СумДУ (вулиця Покровська, 9/1), зал «Сингапур» (2 поверх, аудиторія 220). Початок о 17.00.

Василь Стус (1938–1985) не зміг побувати на презентації жодної зі своїх книжок. Бо в Україні його не друкували — збірки віршів ходили по руках у самвидавному вигляді, а публікували їх лише за кордоном. Участь у русі незгідних з русифікаторською й антиукраїнською політикою, активна правозахисна позиція двічі приводили Стуса на лаву підсудних за «антирадянську агітацію і пропаганду».

У книжці «Справа Василя Стуса» зібрано документи з шеститомної кримінальної справи, що зберігається на полицях колишнього архіву КДБ УРСР у Києві (нині — Галузевий державний архів СБУ).

Як і за що було заарештовано поета?

Хто під час процесу намагався врятувати Василя Стуса, а хто зробив усе, щоб він назавжди зник за ґратами політичної зони на Уралі?

До матеріалів 1980 року додано кілька публікацій, з яких читачі дізнаються про маловідомі факти життя, ув’язнення та загибелі одного з найбільш визначних не тільки українських, а і європейських поетів ХХ століття.

Вахтанг Кіпіані – редактор видання «Історична правда», ведучий телепрограми «Історична правда на каналі «Еспресо», викладач магістерської програми з журналістики Українського католицького університету у Львові та кафедри «PR» у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», засновник Музею-архіву преси:

«Ніколи раніше документи з колишнього архіву Комітету державної безпеки в такому об’ємі не публікувалися. Там багато ніби дрібних папірців, але вони, як пазли, складають страшну справу Василя Стуса. Бо фактично стає зрозуміло, що його не було за що судити…»

«Ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти якою Василь Стус був людиною…»

«Ця книжка зробить нас сильнішими. Бо опір злу — це щоденна потреба людини».

P.S. Віктор Медведчук вимагає заборонити поширення книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Перше засідання у цій справі відбудеться у Дарницькому суді 2 жовтня 2019 року.

Общество Анонс Василий Стус Вахтанг Кипиани Презентация книги

По тематике

В Сумах пройдет матч тура во второй лиге
Сегодня 08:37

В Сумах пройдет матч тура во второй лиге

В воскресенье, 22 сентября, в Сумах пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сумчан навчатимуть мистецтву говорити
Вчера 14:44

Сумчан навчатимуть мистецтву говорити

У вівторок, 24 вересня, у книгарні «Є» пройде публічна лекція «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ»....

Сумские футзалисты сыграют с краматорскими
Вчера 10:18

Сумские футзалисты сыграют с краматорскими

20-21 сентября «FoodCentre-СумДУ» сыграет две контрольные игры с прошлогодним победителем Первой лиги, командой «Авангард» Краматорск....

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту
18.09.2019 08:30

В Сумах пройдет турнир по кроссфиту

Турнир по кроссфиту пройдет 21 сентября в спортклубе «B-tone»....

Сумчан зовут на автоквест
17.09.2019 15:03

Сумчан зовут на автоквест

Автоквест «Снова в школу» пройдет в Сумах в пятницу, 20 сентября с 19.00 до 23.00....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 15:00
Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам
Сегодня 14:47
Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение
Сегодня 14:40
Подозреваемого в организации покушения на убийство своего отца и сводной дочери оставили под стражей
Сегодня 14:17
В Сумах пройдет первый всеукраинский турнир в виртуальной реальности
Сегодня 14:10
Ночью в Глухове сожгли микроавтобус
Сегодня 14:09
Сумчан призывают присоединиться к акции «Чистая Украина - чистая Земля»
Сегодня 13:30
В Сумах отметят День уролога
Сегодня 12:57
В Сумах пройдет турнир по шахматам и шашкам памяти Анатолия Ричкаля
Сегодня 12:44
У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»
Сегодня 12:26
Завтра у Сумах чекають Епіфанія: сумчан запрошують на освячення храму
Сегодня 12:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.