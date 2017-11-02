Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00212

Сумчан запрошують прокачати вміння публічно виступати

Давно бажаєте прокачати свої скіли публічного виступу? Мрієте, щоб Ви були почуті і до Ваших думок дослухалися?

Центр дозвілля молоді підготував креативну майстерню з Основ публічного виступу. Сумчан запрошують у ЦДМ 25 вересня о 17:00 (вул. Леваневського, 26, 2-ий офісний ганок).

Тренер - Владислав Шаповал навчався в University of Houston-Victoria. Відвідував classes в комунікаційній сфері, такі як «Fundamentals of Public Speaking», «Media Literacy». Має багаторічний досвід в журналістиці, проведенні заходів, зв`язків з громадськістю.

Робоча мова - англійська.

Умови участі - безкоштовно, за попередньою реєстрацією.

Зареєструватися можна за посиланням.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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