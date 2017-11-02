Сумчан запрошують прокачати вміння публічно виступати

Центр дозвілля молоді підготував креативну майстерню з Основ публічного виступу. Сумчан запрошують у ЦДМ 25 вересня о 17:00 (вул. Леваневського, 26, 2-ий офісний ганок).
Тренер - Владислав Шаповал навчався в University of Houston-Victoria. Відвідував classes в комунікаційній сфері, такі як «Fundamentals of Public Speaking», «Media Literacy». Має багаторічний досвід в журналістиці, проведенні заходів, зв`язків з громадськістю.
Робоча мова - англійська.
Умови участі - безкоштовно, за попередньою реєстрацією.
Зареєструватися можна за посиланням.
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