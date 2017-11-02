Сумчан запрошують прокачати вміння публічно виступати Давно бажаєте прокачати свої скіли публічного виступу? Мрієте, щоб Ви були почуті і до Ваших думок дослухалися?

Центр дозвілля молоді підготував креативну майстерню з Основ публічного виступу. Сумчан запрошують у ЦДМ 25 вересня о 17:00 (вул. Леваневського, 26, 2-ий офісний ганок). Тренер - Владислав Шаповал навчався в University of Houston-Victoria. Відвідував classes в комунікаційній сфері, такі як «Fundamentals of Public Speaking», «Media Literacy». Має багаторічний досвід в журналістиці, проведенні заходів, зв`язків з громадськістю. Робоча мова - англійська. Умови участі - безкоштовно, за попередньою реєстрацією. Зареєструватися можна за посиланням.