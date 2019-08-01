В Сумах пройдет турнир по шахматам и шашкам памяти Анатолия Ричкаля В областном совете состоялось заседание организационного комитета по проведению турнира по шашкам и шахматам среди депутатов всех уровней памяти замглавы облсовета Анатолия Ричкаля.

В этом году его планируется провести впервые. Члены оргкомитета определились с датой, временем и местом проведения турнира. Он пройдет 8 ноября, накануне дня рождения Анатолия Ричкаля, который праздновал его 11 ноября. Спортсмены - представители органов местного самоуправления соберутся в блоке сессионных залов областного совета, где в холлах первого и второго этажа и состоятся непосредственно соревнования по шахматам и шашкам.