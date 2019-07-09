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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57445

В Сумах отметят День уролога

Сумской городской урологический центр приглашает отпраздновать Международный день уролога.

2 октября у жителей Сум и области будет уникальная возможность получить консультацию врачей урологов высшей категории, специалистов с ученой степенью и многолетним опытом в области оперативной урологии.

У всех мужчинам с нарушением мочеиспускания будет возможность без очередей и формальной бюрократии выполнить уродинамические исследования, сдать анализы на онкологические маркеры (простат-специфический антиген), пообщаться по поводу своей проблемы со специалистами. Достигнута договоренность с лабораторией «Сехмет» о предоставлении существенной скидки (50%) на определение ПСА крови (важный показатель для ранней диагностики рака простаты) 02.10.2019.

Сумской городской урологический центр находится в КНП «Центральная городская клиническая больница», ул. 20 лет Победы, 13. Телефон для предварительной записи 0958993737.

Общество Здравоохранение Урология

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