Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение

С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время освящения Свято-Николаевского храма, в субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта.
Ограничение будет действовать на участке от перекрестка «ул. Нахимова - ул. Косовщинская» до перекрестка «ул. Нахимова - ул. Ивана Кавалеридзе» в период с 8:00 до 14:00.
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