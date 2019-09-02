Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение В субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта.

С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время освящения Свято-Николаевского храма, в субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать на участке от перекрестка «ул. Нахимова - ул. Косовщинская» до перекрестка «ул. Нахимова - ул. Ивана Кавалеридзе» в период с 8:00 до 14:00.

Напомним: на освящение храма ждут митрополита Епифания.