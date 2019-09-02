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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40234

Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение

В субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта.

С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время освящения Свято-Николаевского храма, в субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта.

Ограничение будет действовать на участке от перекрестка «ул. Нахимова - ул. Косовщинская» до перекрестка «ул. Нахимова - ул. Ивана Кавалеридзе» в период с 8:00 до 14:00.

Напомним: на освящение храма ждут митрополита Епифания.

Общество Епифаний Ограничение движения

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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