Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47128

Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам

В суд поступило 42 административных материала о совершении главой Павловского сельского совета коррупционных правонарушений.

Сегодня, 20 сентября, в Белопольский районный суд поступило 42 материала в отношении главы Павловского сельского совета Т. о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядка о наличии у него реального конфликта интересов) и части 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов).

Право Белопольский район Глава сельсовета Конфликт интересов

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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