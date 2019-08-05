Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам В суд поступило 42 административных материала о совершении главой Павловского сельского совета коррупционных правонарушений.

Сегодня, 20 сентября, в Белопольский районный суд поступило 42 материала в отношении главы Павловского сельского совета Т. о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядка о наличии у него реального конфликта интересов) и части 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов).