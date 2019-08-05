Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам

Сегодня, 20 сентября, в Белопольский районный суд поступило 42 материала в отношении главы Павловского сельского совета Т. о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (несообщение лицом в установленных законом случаях и порядка о наличии у него реального конфликта интересов) и части 2 статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов).
Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 2 протокола о нарушении требований по урегулированию конфликта интересов в отношении заммэра...
К 13 годам лишения свободы осуждены трое лиц, обвиняемых в убийстве своего знакомого....
39-летний житель Белопольского района сообщил полицию о минировании трех объектов в одном из сел....
Глава Анновско-Вировского сельского совета Белопольского района подвергнут штрафу в сумме 850 гривен за несвоевременное представление декларации....
На Сумщине разоблачен глава сельского совета, который требовал и получил 1 тыс. долларов США за решение земельного вопроса....