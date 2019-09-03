Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение двух следующих дней в Сумах будет прохладно.

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7- 12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С, днем 11-13 °С. В воскресенье, 22 сентября, температура воздуха несколько повысится, но возможен кратковременный дождь.