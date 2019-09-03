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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00235

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в течение двух следующих дней в Сумах будет прохладно.

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7- 12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С, днем 11-13 °С.

В воскресенье, 22 сентября, температура воздуха несколько повысится, но возможен кратковременный дождь.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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