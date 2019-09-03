Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7- 12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 °С, днем 11-13 °С.
В воскресенье, 22 сентября, температура воздуха несколько повысится, но возможен кратковременный дождь.
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