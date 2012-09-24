В Сумах почтили партизан Второй мировой войны Почтить память участникам партизанской борьбы утром 20 сентября к Монументу «Героям Сумщины» пришли руководители города, области, молодежь и общественность.

Участники митинга вспомнили бурные события военных лет и минутой молчания почтили память партизан, погибших, сражаясь с нацистскими захватчиками.

Со словами благодарности к присутствующим ветеранам и участникам собрания обратился управляющий делами исполнительного комитета, заместитель городского головы Степан Пак и замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош,

К участникам торжественного митинга обратился также глава совета городской организации ветеранов Николай Бондарев. Он напомнил, что первые отряды партизан появились в Украине осенью 1941 года именно под Сумами под руководством Сидора Ковпака, поэтому Сумскую область по праву считают колыбелью партизанского движения.

«Своей храбростью и героизмом, отвагой и любовью к Родине, участники движения сопротивления отстояли родную землю, доказали всему миру, что Украину никогда не покорить врагам», - сказал он.

За годы войны партизанами было совершено 19 рейдов, преодолено 52000 километров, около 180 тыс. человек прошло через партизанские отряды. Каждый десятый партизан не вернулся с поля боя. Подпольщиками и партизанами было уничтожено около 465 тыс. фашистов и их пособников.