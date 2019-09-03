В Сумах из-за недоремонтированной дороги авто врезалось в дерево

Авария случилась перед мостом, как раз на последних метрах нового асфальта, который ложили буквально на этой неделе, пишет ВсіСуми.
Водитель рассказал, что его занесло на дороге, из-за чего он въехал в дерево. В итоге у машины разбито правое переднее крыло, у водителя - голова. По одной из причин водителя могло занести на остатках щебня. В одном месте, им, похоже, засыпали углубление на дороге. Сам же водитель утверждает: на момент происшествия он двигался со скоростью 40 км/ч. В противном случае последствия могли бы быть посерьёзнее.
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