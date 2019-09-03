В Сумах из-за недоремонтированной дороги авто врезалось в дерево Сегодня, 20 сентября, на ул. Троицкой произошло ДТП.

Авария случилась перед мостом, как раз на последних метрах нового асфальта, который ложили буквально на этой неделе, пишет ВсіСуми.

Водитель рассказал, что его занесло на дороге, из-за чего он въехал в дерево. В итоге у машины разбито правое переднее крыло, у водителя - голова. По одной из причин водителя могло занести на остатках щебня. В одном месте, им, похоже, засыпали углубление на дороге. Сам же водитель утверждает: на момент происшествия он двигался со скоростью 40 км/ч. В противном случае последствия могли бы быть посерьёзнее.