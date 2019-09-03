На Сумщине «сняли порчу» за 8 тысяч Именно такую сумму отдала пенсионерка из Липоводолинского района незнакомкам, которые убедили ее в необходимости «снять наведенную порчу».

В Липоводолинское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 69-летняя местная жительница. Она рассказала, что хотела снять порчу, но вместо этого потеряла деньги. По словам заявительницы к ней во двор пришли две неизвестные: первая, с разрешения, зашла в дом, а вторая осталась ждать на улице. Гостья заверила, что на заявительницу наложена порча. И предложила провести обряд, чтобы ее снять. Отметила, что для ритуала нужны все деньги, которые она хранит дома, газета, подушка и наволочка. Хозяйка выполняла все поручения: взяла деньги, замотала их в газету, положила в подушку под наволочку. Когда все это было сделано, «целительница» приказала выйти в другую комнату и считать до 40. Так она и сделала. А вернувшись, не увидела ни женщин, ни денег. Здесь она поняла, ее обманули.

По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают меры по розыску злоумышленниц, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.