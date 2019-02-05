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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22234

С понедельника часть Криничной закроют на ремонт

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства сообщает о том, что в связи с проведением капитального ремонта, с понедельника часть ул. Криничная закроют для транспорта.

Это касается участка от перекрестка «ул. М. Михновского - ул. Конотопской битвы» до ул. Криничная (вблизи д. № 1 по ул. Некрасова).
Ремонтные работы продлятся с 23 сентября по 13 октября.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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