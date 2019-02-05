С понедельника часть Криничной закроют на ремонт Управление капитального строительства и дорожного хозяйства сообщает о том, что в связи с проведением капитального ремонта, с понедельника часть ул. Криничная закроют для транспорта.

Это касается участка от перекрестка «ул. М. Михновского - ул. Конотопской битвы» до ул. Криничная (вблизи д. № 1 по ул. Некрасова).

Ремонтные работы продлятся с 23 сентября по 13 октября.