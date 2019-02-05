С понедельника часть Криничной закроют на ремонт

Это касается участка от перекрестка «ул. М. Михновского - ул. Конотопской битвы» до ул. Криничная (вблизи д. № 1 по ул. Некрасова).
Ремонтные работы продлятся с 23 сентября по 13 октября.
Текущий (ямочный) ремонт тростянецкого участка Национальной трассы Н-12 Сумы - Полтава начала бригада Климентовского филиала ГП «Сумской облавтодор»....
На Сумщине будут судить директора ООО, которая присвоила более 761 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию дороги....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Подъезд к школе №9»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отремонтировать дорогу от улицы Прокофьева до Пришибской площади»....
Сумчанин уже третий раз пишет петицию о ремонте дороги между ул. Прокофьева и Пришибской площадью....