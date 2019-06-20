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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00142

Село с Сумщины победило в конкурсе «Невероятные села Украины-2019»

Село Зализняк Сумского района победило во Всеукраинском конкурсе «Невероятные села Украины-2019».

Об этом сообщила методист отдела культуры, молодежи и спорта Верхнесыроватского сельского совета, к которому относится Зализняк, Ирина Варламова, которая сейчас находится в Киеве, где сегодня состоялся финал конкурса, пишет UA:СУМИ.

Бизнес-проект цикорного кафе-библиотеки в Зализняке получил первую премию и грант в размере 100 000 гривен на развитие дела. Он стал лучшим из более 100 проектов из других регионов. В Зализняке проект поддержали сельсовет, местные жители и предприниматели, там уже выращивают цикорий и начали ремонт библиотеки, где разместится цикорное кафе.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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