Село с Сумщины победило в конкурсе «Невероятные села Украины-2019»

Об этом сообщила методист отдела культуры, молодежи и спорта Верхнесыроватского сельского совета, к которому относится Зализняк, Ирина Варламова, которая сейчас находится в Киеве, где сегодня состоялся финал конкурса, пишет UA:СУМИ.
Бизнес-проект цикорного кафе-библиотеки в Зализняке получил первую премию и грант в размере 100 000 гривен на развитие дела. Он стал лучшим из более 100 проектов из других регионов. В Зализняке проект поддержали сельсовет, местные жители и предприниматели, там уже выращивают цикорий и начали ремонт библиотеки, где разместится цикорное кафе.
Серед 115 сіл України з усіх областей село Залізняк Сумського району вибороло ІІІ місце....
Жителів Сумської області запрошують до підтримки в онлайн-голосуванні села Залізняк з проектом «Золотницька сотка»....