Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 14-го тура

Высшая лига
15:00 Дружба
ФК «Дружба» Дружба - ФК «Шостка» Шостка
15:00 Байрак
ФК «LS Group» В. Сыворотка - ФК «Гранум» Снежки
16:00 Глухов, «Дружба»
ФК ООО «Велетень» Глухов - ФК «Тростянец-2»
16:30 Ромны, им. В.Окипного
ФК «Ромны» Ромны - ФК «Кролевец» Кролевец
Первая лига
15:00 Конотоп, «Локомотив»
«Кристалл» Конотопский район - «Ярославна» Путивль
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