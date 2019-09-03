Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:4984

Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 14-го тура

В субботу, 21 сентября, будут сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

15:00 Дружба

ФК «Дружба» Дружба - ФК «Шостка» Шостка

15:00 Байрак

ФК «LS Group» В. Сыворотка - ФК «Гранум» Снежки

16:00 Глухов, «Дружба»

ФК ООО «Велетень» Глухов - ФК «Тростянец-2»

16:30 Ромны, им. В.Окипного

ФК «Ромны» Ромны - ФК «Кролевец» Кролевец

Первая лига

15:00 Конотоп, «Локомотив»

«Кристалл» Конотопский район - «Ярославна» Путивль

Спорт Анонс Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»
Сегодня 12:26

У Сумах Вахтанг Кіпіані презентує «Справу Василя Стуса»

Презентація книги відомого журналіста та історика Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» відбудеться в Сумах 24 вересня....

В Сумах пройдет матч тура во второй лиге
Сегодня 08:37

В Сумах пройдет матч тура во второй лиге

В воскресенье, 22 сентября, в Сумах пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сумчан навчатимуть мистецтву говорити
Вчера 14:44

Сумчан навчатимуть мистецтву говорити

У вівторок, 24 вересня, у книгарні «Є» пройде публічна лекція «Мистецтво говорити: як підготувати вдалий виступ»....

Сумские футзалисты сыграют с краматорскими
Вчера 10:18

Сумские футзалисты сыграют с краматорскими

20-21 сентября «FoodCentre-СумДУ» сыграет две контрольные игры с прошлогодним победителем Первой лиги, командой «Авангард» Краматорск....

Вице-чемпион Сумщины стартовал в кубке Украины
Вчера 08:29

Вице-чемпион Сумщины стартовал в кубке Украины

«Виктория» из Николаевки одерживает первую победу в Кубке Украины....

Новости

На Сумщине новый начальник областной полиции
17.09.2019 11:50
Чемпионат Сумщины по футболу: анонс 14-го тура
Сегодня 17:49
На Сумщине «сняли порчу» за 8 тысяч
Сегодня 17:16
Село с Сумщины победило в конкурсе «Невероятные села Украины-2019»
Сегодня 17:00
На Сумщине проходит всеукраинский семинар для молодежи - «Школа палаточного лагеря»
Сегодня 16:36
С понедельника часть Криничной закроют на ремонт
Сегодня 16:22
Сумчан запрошують прокачати вміння публічно виступати
Сегодня 16:00
В Сумах из-за недоремонтированной дороги авто врезалось в дерево
Сегодня 15:33
В Сумах почтили партизан Второй мировой войны
Сегодня 15:04
Погода в Сумах: прогноз на выходные
Сегодня 15:00
Коррупционер-рекордсмен: на Сумщине главу сельсовета будут судить по 42 эпизодам
Сегодня 14:47
Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение
Сегодня 14:40
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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