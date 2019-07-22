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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Нардеп от Сум банит сумчан в Фейсбуке за простые вопросы

Нардеп от партии «Слуга народа» от Сум Татьяна Рябуха забанила нескольких сумчан в Фейсбуке.

В пятницу, 20 сентября, депутат написала на своей странице пост о рассмотрении госбюджета на 2020 год:

«Перед вихідними обертів не збавляємо.

Презентація бюджету України на 2020 рік!».

И добавила фото своего рабочего места.

Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков задал под постом вопрос: «І скільки там реверсна дотація для Сум?». Ответа не получил, как и многие другие, кто комменатировал или задавал вопросы.

На следующий день оказалось, что г-жа Рябуха забанила г-на Крамченкова, о чем он написал в Фейсбуке: «Вчора нардеп по 157 округу запостила фоточку з Верховної Ради про презентацію проекту бюджету на 2020 рік.

Задав їй питання по суті - скільки в тому бюджеті реверсна дотація для Сум.

І...вона мене забанила )))

Слуга народу, чо».

Та же ситуация с сумским активистом Максимом Корниенко, который задал вопрос: «Можна почути позицію депутата як представника міста? На скільки грунтовно ознайомилися з проектом? Що підтримуєте, з чим не згодні? Які правки пропонуватимете?».

Его также забанили: «Бан за просте запитання виборця щодо позиції депутата-мажоритарника по проекту держбюджету? Оце так відкритість слуг народу...».

Политика Татьяна Рябуха

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