Нардеп от Сум банит сумчан в Фейсбуке за простые вопросы

В пятницу, 20 сентября, депутат написала на своей странице пост о рассмотрении госбюджета на 2020 год:
«Перед вихідними обертів не збавляємо.
Презентація бюджету України на 2020 рік!».
И добавила фото своего рабочего места.
Депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков задал под постом вопрос: «І скільки там реверсна дотація для Сум?». Ответа не получил, как и многие другие, кто комменатировал или задавал вопросы.
На следующий день оказалось, что г-жа Рябуха забанила г-на Крамченкова, о чем он написал в Фейсбуке: «Вчора нардеп по 157 округу запостила фоточку з Верховної Ради про презентацію проекту бюджету на 2020 рік.
Задав їй питання по суті - скільки в тому бюджеті реверсна дотація для Сум.
І...вона мене забанила )))
Слуга народу, чо».
Та же ситуация с сумским активистом Максимом Корниенко, который задал вопрос: «Можна почути позицію депутата як представника міста? На скільки грунтовно ознайомилися з проектом? Що підтримуєте, з чим не згодні? Які правки пропонуватимете?».
Его также забанили: «Бан за просте запитання виборця щодо позиції депутата-мажоритарника по проекту держбюджету? Оце так відкритість слуг народу...».
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