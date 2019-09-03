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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00121

На Сумщине мужчина стал жертвой компьютерного афериста

Установленная на личном компьютере незнакомая программа обошлась жителю Шостки в 17 000 гривен.

О мошенничестве в полицию сообщил сам 52-летний пострадавший. Мужчина рассказал, что пытался через Интернет найти работу. Просматривая сайты, он обратил внимание на объявление, где предлагалось 15 евро в день за просмотр рекламы. Такое предложение заинтересовало его, и он по скайпу позвонил автору объявления.

По условиям работодателя, мужчина должен был установить у себя на компьютере специальную программу, которая в дальнейшем позволила ему контролировать количество просмотров. Что он и сделал.

Далее, по просьбе собеседника, он зашел на свою финансовую страницу банка, где увидел счет - фактуру на сумму более 17 000 гривен. По тем же рекомендациям ввел в соответствующую графу код, который поступил ему на мобильный в смс - сообщении из банка.

В последний момент мужчина засомневался и хотел прервать операцию, когда на экране монитора своего компьютера увидел курсор, который двигался по экрану без его помощи и нажал соответствующую кнопку подтверждения операции.

Проверив состояние своего счета, заявитель узнал, что с «кредитки» исчезло более 17 000 гривен, а установленным ресурсом оказалась специальная программа по дистанционному управлению чужим компьютером.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого правоохранители ведут поиски афериста.

Полицейские в который раз предостерегают граждан проявлять осмотрительность при общении с незнакомцами, и не устанавливать неизвестные программы ни на мобильные телефоны, ни на компьютеры. Это можно делать только в специальном сервисном центре и только во время личного общения со специалистом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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