На Химгородке сумчанина забил до смерти сожитель бывшей жены Полиция Сум расследует конфликт между двумя мужчинами, привел к смерти одного из них.

Поздно вечером возле одной из многоэтажек на улице Мира в Сумах прохожие обнаружили неизвестного мужчину, который лежал на асфальте с признаками избиения, о чем немедленно предупредили полицию. Пострадавшего доставили в больницу, однако через несколько дней от полученных телесных повреждений он скончался. По данному факту правоохранители начали уголовное производство и вскоре установили лицо, которое нанесло мужчине смертельные телесные повреждения. Им оказался сожитель его бывшей жены.

Как установили полицейские, 40-летний потерпевший, приняв спиртного, начал оскорблять свою дочь. Та позвонила матери, с которой обидчик уже был разведен, и пожаловалась ей на отца. Женщина с новым мужем пошла домой к дочери, чтобы защитить ее. На улице супруги встретили подвыпившего буяна, и между мужчинами вспыхнула словесная ссора, во время которой 38-летний новый мужчина избил бывшего мужа своей подруги.

В тот же день полиция начала уголовное производство по ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления.

Полиция призывает граждан быть более толерантными и терпимыми друг к другу, и все конфликтные и спорные ситуации решать цивилизованным образом, без рукоприкладства, без драк и взаимных обид и обвинений. Ибо, как в нашем случае, вернуть к жизни погибшего невозможно, а его обидчику придется нести уголовное наказание, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.