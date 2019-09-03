С понедельника в Сумах ожидаются заморозки Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие дни.

В воскресенье, 22 сентября, из-за циклона и его атмосферные фронты в Сумской ожидается неустойчивая, дождливая погода. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с! Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +12 .. + 17 °С.

С понедельника осадки прекратятся, на начало новой недели, 23-25 сентября, будет преобладать сухая погода. Температура воздуха: ночью +1 .. + 6 °С, на поверхности почвы заморозки 0 ..- 3 °С, днем воздух будет прогреваться до +9 .. + 14 °С.