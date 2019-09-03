Молдованин предлагал сумским пограничникам взятку в 200 евро

Во время проведения пограничного контроля гражданина Молдовы, который в пешем порядке прибыл в пункт пропуска «Бачевск» на вход в Украину, стражи границы обнаружили наличие в предоставленном мужчиной паспортном документе 38 отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.
В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, иностранец, с целью не привлечения его к уголовной ответственности по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 200 евро, вложив их в свой паспорт.
Стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины.
Сумской пограничный отряд обращается ко всем гражданам с просьбой не предлагать средства должностным лицам Госпогранслужбы Украины за принятие неправомерных решений, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать по телефону горячей линии службы «Доверие» по телефону: 0800218808 - многоканальный номер (для бесплатных звонков из сети фиксированной и мобильной связи на территории Украины).
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