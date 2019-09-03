Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59706

У Сумах Епіфаній освятив храм

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України здійснив архіпастирський візит в Сумську область.

Освятивши престол Свято-Миколаївського храму в м. Суми, Епіфаній вручив орден Святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом заступнику голови облдержадміністрації Івану БОРШОШУ, представникам обласної та міської влади, іншим вірянам, причетним до будівництва храму, утвердження віри на Сумщині, та захисникам України

«Я відвідую різні регіони України, був і на заході, і на Донбасі, де спілкувався з воїнами, що боронять Україну. А сьогодні у свято Різдва Пресвятої Богородиці я радий на історичній козацькій землі освятити новий храм у Сумах. Я хочу, щоб Господь і надалі нас єднав, єднав у єдиній церкві, у єдиній потужній незалежній українській державі», – зазначив Епіфаній.

Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій подякував Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України за освячення храму і за те, що саме він є тією людиною, яка в нелегкий для України час об’єднує вірян.

Сотні вірян Сумщини отримали благословення Митрополита Київського і всієї України.

Крім того, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України відвідав облдержадміністрацію, де подякував представникам обласної та міської влади за мир і спокій на Сумщині, за відсутність проявів міжконфесійної ворожнечі.

Общество Епифаний

По тематике

Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение
Вчера 14:40

Из-за Епифания в Сумах на 6 часов ограничат движение

В субботу, 21 сентября, на улице Нахимова ограничат движение транспорта....

Завтра у Сумах чекають Епіфанія: сумчан запрошують на освячення храму
Вчера 12:00

Завтра у Сумах чекають Епіфанія: сумчан запрошують на освячення храму

Предстоятель Православної Церкви України відвідає Суми....

В Сумы едет Епифаний
16.09.2019 13:46

В Сумы едет Епифаний

В Сумах митрополит Епифаний примет участие в освящении Свято-Николаевского храма....

В Сумы собирается Епифаний
10.09.2019 12:14

В Сумы собирается Епифаний

21 сентября в Сумы планируется приезд митрополита УПЦ Епифания....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.