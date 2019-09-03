У Сумах Епіфаній освятив храм Блаженніший Митрополит Київський і всієї України здійснив архіпастирський візит в Сумську область.

Освятивши престол Свято-Миколаївського храму в м. Суми, Епіфаній вручив орден Святого Архистратига Михаїла ІІ ступеня за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та побожним народом заступнику голови облдержадміністрації Івану БОРШОШУ, представникам обласної та міської влади, іншим вірянам, причетним до будівництва храму, утвердження віри на Сумщині, та захисникам України

«Я відвідую різні регіони України, був і на заході, і на Донбасі, де спілкувався з воїнами, що боронять Україну. А сьогодні у свято Різдва Пресвятої Богородиці я радий на історичній козацькій землі освятити новий храм у Сумах. Я хочу, щоб Господь і надалі нас єднав, єднав у єдиній церкві, у єдиній потужній незалежній українській державі», – зазначив Епіфаній.

Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій подякував Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України за освячення храму і за те, що саме він є тією людиною, яка в нелегкий для України час об’єднує вірян.

Сотні вірян Сумщини отримали благословення Митрополита Київського і всієї України.

Крім того, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України відвідав облдержадміністрацію, де подякував представникам обласної та міської влади за мир і спокій на Сумщині, за відсутність проявів міжконфесійної ворожнечі.