Ахтырский бегун стал вторым на Краматорском марафоне Сегодня, 21 сентября прошел марафонский забег «Наш Краматорск».

В забеге на 42 км второе место занял тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва. Его время 2:35:29. Он на минуту отстал от победителя Дмитрия Пожевилова из Чугуева. Пятое место занял младший брат Евгения Глывы Иван – его результат – 2:57:03.