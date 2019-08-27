Ахтырский бегун стал вторым на Краматорском марафоне

В забеге на 42 км второе место занял тренер ДЮСШ Ахтырского района Евгений Глыва. Его время 2:35:29. Он на минуту отстал от победителя Дмитрия Пожевилова из Чугуева. Пятое место занял младший брат Евгения Глывы Иван – его результат – 2:57:03.
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