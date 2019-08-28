Сумские биатлонисты взяли бронзу на чемпионате Украины 21 сентября в Чернигове стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону.

В первый день биатлонисты вышли на смешанную эстафету. Сумская команда в составе Юлии Журавок, Анны Кривонос, Дениса Насыко и Антона Дудченко заняла третье место, уступив командам Киевщины и Тернопольщины (за последнюю выступала уроженка Сум Анастасия Меркушина).