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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:35209

«Альянс» обыграл лидера

Сегодня, 22 сентября, в Сумах прошел матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

На стадионе «Юбилейный» встречались лидеры группы Б – липоводолинский «Альянс» и херсонский «Кристалл». Уже на 4-й минуте счет за хозяев открыл Фарид Сулейман, на 36-ой минуте удвоил преимущество «Альянса» Ярослав Сидоренко. Спустя 5 минут Иван Глывый смог отыграть один мяч, но не больше.

В итоге 2:1 – седьмая подряд победа «Альянса», столько же было у «Кристалла», который сохранил лидерство – 25 очков в 10 матчах. У липоводолинцев всего на 2 очка меньше, третьим идет «ВПК-Агро» (Днепропетровская обл.) – 22 очка.

Следующий тур «Альянс» пропускает, а следующий матч проведет уже в среду, 25 сентября, в кубке Украины, когда примет перволиговые «Балканы» из Одесской области.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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