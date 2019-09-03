«Альянс» обыграл лидера

На стадионе «Юбилейный» встречались лидеры группы Б – липоводолинский «Альянс» и херсонский «Кристалл». Уже на 4-й минуте счет за хозяев открыл Фарид Сулейман, на 36-ой минуте удвоил преимущество «Альянса» Ярослав Сидоренко. Спустя 5 минут Иван Глывый смог отыграть один мяч, но не больше.
В итоге 2:1 – седьмая подряд победа «Альянса», столько же было у «Кристалла», который сохранил лидерство – 25 очков в 10 матчах. У липоводолинцев всего на 2 очка меньше, третьим идет «ВПК-Агро» (Днепропетровская обл.) – 22 очка.
Следующий тур «Альянс» пропускает, а следующий матч проведет уже в среду, 25 сентября, в кубке Украины, когда примет перволиговые «Балканы» из Одесской области.
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