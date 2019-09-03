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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на переходе сбили пешехода

В Сумах произошло ДТП с пострадавшими.

22 сентября, около 12:20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ковпака.

По предварительным данным, 31-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не придерживался безопасной скорости и дистанции движения, после чего допустил наезд на пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 53-летний пешеход получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба мягких тканей головы. Его доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.

Право Дтп

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