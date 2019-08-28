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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:48224

Сумы и на половину не готовы к отопительному сезону

Такие цифры озвучили сегодня, 23 сентября, на аппаратном совещании в мэрии.

- ТЭЦ, котельные, тепловые сети работают в режиме горячего водоснабжения, - начала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Мероприятия, которые необходимо было выполнить согласно решению исполнительного комитета до отопительного сезона, выполнены. После решения комиссии по ТБ и ЧС мы готовы включать отопление в зоне обслуживания «Сумытеплоэнерго».

- Сотрудничество с организациями, которые обслуживают жилищный фонд? – поинтересовался заммэра Степан Пак.

- Мы все данные передали Виктору Ивановичу (Павленко – и.о. директора департамента инфраструктуры – Ред.), - ответила она.

- У Вас есть свое видение, возможно, замечания? В график укладываемся?

- В зоне обслуживания «Сумытеплоэнерго» акты готовности выданы по 233 из 707 домов (неделей ранее было 172 – Ред.). Жилищные организации работают, но…

Дальше слово взял директор Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх.

- Котельная Северного промузла технически готова к отопительному сезону, - начал он. – Есть проблемы, как и у всех теплоснабжающих предприятий Украины. Сейчас рассматривается вопрос о номинации на газ. Все документы в «Нафтогаз» направлены. На этой неделе должно быть принято решение.

- Как работа с организациями?

- Приблизительно процентов 45 акты по жилищным организациям подписаны (на прошлой неделе было 41% - Ред.). Объекты соцкультбыта практически все готовы.

На аппаратное совещание, как и на прошлой неделе, пришел бывший сотрудник сектора контроля департамента инфраструктуры Иван Рыбин, который летом вышел на пенсию, но продолжает «болеть» за ЖКХ города.

- Сегодня 23-е число, через неделю уже будет 1 октября, - начал он. – Город готов к зиме менее, чем на 50%, да и те под вопросом. Я обращаюсь к силовикам взять под особый контроль подготовку к отопительному сезону.

Степан Пак пытался прервать выступление активиста, но ему это не удалось. Дальше слово взял профильный заммэра Александр Журба.

- Жилой фонд готов в пределах тех средств, которые есть, в пределах тарифа, - начал он. – Те средства, которые предусмотрены на текущий ремонт, они не только на подготовку к отопительному сезону, но и на крыши, на фундаменты, на канализацию и т.д. Акты готовности выдаются с таким опозданием, потому что нереально теплоснабжающей организации выйти одновременно по стольким объектам.

- Вспомните Алчевск! – снова встал Иван Рыбин. – Вы помните, что это было? Я помню. Мне обидно за то, что делается в городе. Вы готовите Алчевск номер 2. Жителей жалко!

- Во вторник у нас внеочередное заседание исполкома, - перебил его С.Пак. – Там один из первых и основных вопросов как раз подготовка городского хозяйства к работе в осенне-зимний период. Все должны быть завтра там и отчитаться о своих цифрах.

Напомним: на прошлой неделе мэр Сум Александр Лысенко обещал заслушать на аппаратном совещании все ЖЭКи по подготовке к отопительному сезону и ждал от них цифры на уровне 99%. Но сам на совещание не пришел…

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