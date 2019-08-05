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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Путивле открыли первый в Украине парк советского периода

22 сентября в Спадщанском лесу под Путивлем открыли «Парк советского периода».

Презентация состоялась в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.

Экспонаты в музей под открытым небом привозили из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Среди экспонатов - памятники Ленину, Сталину, Фрунзе и др. деятелям советской эпохи.

«Первый в Украине и четвертый в мире... Реализация такого проекта это коллективный труд. Не всё ещё реализовано, но первый шаг сделан», - прокомментировал экс-главный архитектор Сум Владимир Быков, который занимался парком.

Общество Парк советского периода Путивль

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