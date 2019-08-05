В Путивле открыли первый в Украине парк советского периода

Презентация состоялась в рамках торжеств ко Дню партизанской славы.
Экспонаты в музей под открытым небом привозили из Сумской, Полтавской и Черниговской областей. Среди экспонатов - памятники Ленину, Сталину, Фрунзе и др. деятелям советской эпохи.
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