За неделю на Сумщине зарегистрировано 74 ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 78 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 40 зданий и 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 5 млн. 71 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 71 боеприпас времен войны, обнаруженный на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.
Другая опасность, которая возникает в данный период - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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