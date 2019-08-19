За неделю на Сумщине зарегистрировано 74 ЧП В результате пожаров погиб один человек. Огнем уничтожено и повреждено 21 здание и 5 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 78 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 40 зданий и 3 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 5 млн. 71 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 71 боеприпас времен войны, обнаруженный на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

Другая опасность, которая возникает в данный период - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде и могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий, и даже к возгоранию газо- и нефтепроводов. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. При обнаружении признаков пожара в экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.