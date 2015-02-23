В Сумах воры снова взялись за лифты Спустя два года после предыдущей волны в Сумах снова воруют лифтовое оборудование.

Об этом сегодня, 23 сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений Скоробагатский.

- С 20 по 22 сентября, видимо, работает какая-то группа, началось воровство катушек в машинных отделениях лифтов, - сообщил он. – Одну успели украсть, из двух – нет.

Он обратился к полиции, чтобы та оперативнее реагировала на подобные сигналы.

Также обсудили воровство лифтов. По этим случаям уже заведено 12 уголовных производств. В то же время, по словам, директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, в городе открытыми остаются около 250 люков, так как только за первое полугодие украдено около 300. Около 250 люков украдено у ООО «Сумытеплоэнерго».