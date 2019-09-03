В Сумах копы остановили пьяную водительницу без прав

Понимая, что водителю, вероятно, необходима помощь, патрульные остановили автомобиль. За рулем стражи порядка обнаружили 23-летнюю женщину. Она рассказала, что что-то случилось с ее автомобилем, но она не сильно в этом разбирается. Поэтому гражданка, включив аварийную сигнализацию, решила обезопасить себя и других участников дорожного движения.
Но, к сожалению, она совсем не учла, что после употребления алкоголя за руль также нельзя садиться. Во время общения, патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения также это подтвердил - 1,24 промилле. Кроме этого женщина еще и не имела права управления автомобилем.
Инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП и ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. От управления сумчанку отстранили.
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