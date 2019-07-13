Сумская лучница выиграла турнир в Польше

В соревнованиях принимали участие 175 спортсменов. Успешно выступили наши сумские лучники. Даша Коваль (КДЮСШ «Динамо») стала победительницей среди девушек 2007-2008 годов рождения, а Сергей Басов (ДЮСШ «Спартаковец») стал в 8-м среди юношей 2005-2006 г.р.
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