Сумская лучница выиграла турнир в Польше 21 сентября в Кракове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука среди детей на приз Лайконика.

В соревнованиях принимали участие 175 спортсменов. Успешно выступили наши сумские лучники. Даша Коваль (КДЮСШ «Динамо») стала победительницей среди девушек 2007-2008 годов рождения, а Сергей Басов (ДЮСШ «Спартаковец») стал в 8-м среди юношей 2005-2006 г.р.