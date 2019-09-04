Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 13-го тура

Высшая лига
ФК «Дружба» - ФК «Шостка» - 5:1
Голы: Ступаченко А. (1, пен.), Кролевецкий Р. (4, 35), Зикунова С. (46), Силак В. (46) - Чунихин В. (62, пен.).
ФК «LS Group» (В. Сыворотка) - ФК «Гранум» (Снежки) - 2:1
Голы: Стадник М. (21), Петраков Е. (81) - Судин Е. (20).
ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Тростянец-2» - 1:0
Гол: Усатенко А. (29).
ФК «Ромны» - ФК «Кролевец» - 1:2
Голы: Лойко Д. (90) - Соломський Ю. (13, 65).
В турнирной таблице лидирует «LS Group» - 33 очка в 11 матчах, дальше - ФК «Тростянец-2» - 27 (12), ФК «Кролевец» - 23 (12), ФК «Тростянец» - 20 (11)…Первая лига
ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 7:0
Голы: Терехов И. (4, 49), Гурба Н. (6, 22, 46), Кабачный В. (61), Солоха С. (86).
СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:3 (тех.)
ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Сумбуд-Барса 2003» (Сумы) - 4:0
Голы: Свистун Д. (38), Вензенко Я. (39, 57), Параконний Д. (52).
Лидирует «Колос» Севериновка – 28 (11), дальше - Аграрник-Авангард» - 24 (11), «Украина-Аграрная» Токари – 24 (11), «Явор» Краснополье – 23 (11)…
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