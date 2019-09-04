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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09198

Чемпионат Сумщины по футболу: результаты 13-го тура

21 сентября были сыграны матчи 13-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Дружба» - ФК «Шостка» - 5:1

Голы: Ступаченко А. (1, пен.), Кролевецкий Р. (4, 35), Зикунова С. (46), Силак В. (46) - Чунихин В. (62, пен.).

ФК «LS Group» (В. Сыворотка) - ФК «Гранум» (Снежки) - 2:1

Голы: Стадник М. (21), Петраков Е. (81) - Судин Е. (20).

ФК «Велетень» (Глухов) - ФК «Тростянец-2» - 1:0

Гол: Усатенко А. (29).

ФК «Ромны» - ФК «Кролевец» - 1:2

Голы: Лойко Д. (90) - Соломський Ю. (13, 65).

В турнирной таблице лидирует «LS Group» - 33 очка в 11 матчах, дальше - ФК «Тростянец-2» - 27 (12), ФК «Кролевец» - 23 (12), ФК «Тростянец» - 20 (11)…Первая лига

ФК «Кристалл» (Конотопский район) - ФК «Ярославна» (Путивль) - 7:0

Голы: Терехов И. (4, 49), Гурба Н. (6, 22, 46), Кабачный В. (61), Солоха С. (86).

СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - 0:3 (тех.)

ФК «Колос» (Севериновка) - ФК «Сумбуд-Барса 2003» (Сумы) - 4:0

Голы: Свистун Д. (38), Вензенко Я. (39, 57), Параконний Д. (52).

Лидирует «Колос» Севериновка – 28 (11), дальше - Аграрник-Авангард» - 24 (11), «Украина-Аграрная» Токари – 24 (11), «Явор» Краснополье – 23 (11)…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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