В Глухове спасатели помогли ребенку спуститься с обрушившейся стены (видео)

По вызову выезжало отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, мальчик 2011 г.р. вместе с друзьями играя у заброшенной постройки, залез на обрушенную стену, но сам спуститься не смог. Дети по телефону обратились за помощью к спасателям. Сотрудники ГСЧС приставили к стене лестницу-палку, по которой мальчик самостоятельно спустился на землю.
К счастью, в данном случае эта история для ребенка имела успешный финал. Чтобы избежать травм подрастающего поколения, спасатели призывают родителей следить за своими детьми, разъяснять основные правила безопасности жизнедеятельности и не позволять им играть в заброшенных и аварийных зданиях, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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