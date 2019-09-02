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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове спасатели помогли ребенку спуститься с обрушившейся стены (видео)

22 сентября в 14:20 к спасателям поступило сообщение, что на площади Свободы в г. Глухов необходимо помочь ребенку, который находится на обвалившейся стене.

По вызову выезжало отделение дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, мальчик 2011 г.р. вместе с друзьями играя у заброшенной постройки, залез на обрушенную стену, но сам спуститься не смог. Дети по телефону обратились за помощью к спасателям. Сотрудники ГСЧС приставили к стене лестницу-палку, по которой мальчик самостоятельно спустился на землю.

К счастью, в данном случае эта история для ребенка имела успешный финал. Чтобы избежать травм подрастающего поколения, спасатели призывают родителей следить за своими детьми, разъяснять основные правила безопасности жизнедеятельности и не позволять им играть в заброшенных и аварийных зданиях, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Глухов Спсатели

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