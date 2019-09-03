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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4962

В Ахтырке сбили мопедиста: его 15-летний пасажир в больнице

В Ахтырке произошло столкновение автомобиля «Форд» под управлением 55-летнего местного жителя и мопеда, которым управлял 18-летний юноша.

Как следствие, 15-летний пассажир мопеда получил телесные повреждения в виде закрытого перелома средней трети левого бедра, ссадины лица и был госпитализирован в Ахтырскую центральную районную больницу.

Правоохранители изъяли транспортные средства и поместили их на штрафплощадку отдела полиции, а также открыли уголовное производство по ч.1ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Дтп

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