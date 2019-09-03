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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5198

На Сумщине в аварию попал мопедист

В Лебединском районе 23-летний водитель мопеда «Suzuki» не справился с управлением и допустил падение.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, проводится проверка.

И в свою очередь обращаются ко всем участникам дорожного движения быть внимательными на дороге и не нарушать правил дорожного движения. В противном случае - неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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