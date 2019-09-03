На Сумщине в аварию попал мопедист

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, проводится проверка.
И в свою очередь обращаются ко всем участникам дорожного движения быть внимательными на дороге и не нарушать правил дорожного движения. В противном случае - неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Ахтырке произошло столкновение автомобиля «Форд» под управлением 55-летнего местного жителя и мопеда, которым управлял 18-летний юноша....
В Сумах произошло ДТП с пострадавшими....
Сегодня, 20 сентября, на ул. Троицкой произошло ДТП....
ДТП произошло 19 сентября в 15:40 по улице Партизан в Шостке....
Административный протокол составили патрульные на водителя грузовика, действия которого привели к ДТП....