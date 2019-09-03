На Сумщине в аварию попал мопедист В Лебединском районе 23-летний водитель мопеда «Suzuki» не справился с управлением и допустил падение.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, проводится проверка. И в свою очередь обращаются ко всем участникам дорожного движения быть внимательными на дороге и не нарушать правил дорожного движения. В противном случае - неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.