Сумской силач стал лучшим на Харьковщине

В турнире приняли участи восемь спортсменов (трое сумчан), которые должны были выполнить такие упражнения: «Супер Йок» 360 кг, «лог лифт» 120 кг, «прогулка фермера» - 2 «чемодана « по 130 кг, «уточка» 190 кг, удержание бензопил.
Сумской богатырь Алексей Бирюков занял первое место. Алексей Бодарь был шестым, Анатолий Бойко – восьмым.
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