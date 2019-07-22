Сумской силач стал лучшим на Харьковщине 21 сентября в Харькове проходил второй открытый всеукраинский турнир «Богатыри Харьковщины».

В турнире приняли участи восемь спортсменов (трое сумчан), которые должны были выполнить такие упражнения: «Супер Йок» 360 кг, «лог лифт» 120 кг, «прогулка фермера» - 2 «чемодана « по 130 кг, «уточка» 190 кг, удержание бензопил. Сумской богатырь Алексей Бирюков занял первое место. Алексей Бодарь был шестым, Анатолий Бойко – восьмым.