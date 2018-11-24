Сумские пауэрлифтеры продолжают собирать медали на чемпионате Украины

21-22 сентября на помост выходили юниоры и юниорки.
В весовой категории до 63 кг третье место заняла Ольга Коваленко с результатом 335 кг (приседание 110 кг, жим лежа 70 кг, тяга 155 кг), а также медали в отдельных упражнениях: приседания - третье место, тяга - первое место.
В весе до 84 кг Анна Гуляева заняла второе место с результатом 347,5 кг (115 + 72,5 + 160) и серебряные медали во всех упражнениях отдельно.
Вячеслав Коноваленко (59 кг) занял 4-е место с результатом 395 кг (125 + 97,5 + 172,5 кг), а также бронзу в тяге.
Алексей Буланов (93 кг) занял 4-е место с результатом 655 кг (237,5 + 165 + 252,5 кг) и выполнил норматив мастера спорта Украины.
Дмитрий Лобода из Кролевца (+120 кг) занял 3-е место.
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