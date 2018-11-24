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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:11207

Сумские пауэрлифтеры продолжают собирать медали на чемпионате Украины

В Харькове продолжается чемпионат Украины по классическому пауэрлифтингу среди всех возрастных групп.

21-22 сентября на помост выходили юниоры и юниорки.

В весовой категории до 63 кг третье место заняла Ольга Коваленко с результатом 335 кг (приседание 110 кг, жим лежа 70 кг, тяга 155 кг), а также медали в отдельных упражнениях: приседания - третье место, тяга - первое место.

В весе до 84 кг Анна Гуляева заняла второе место с результатом 347,5 кг (115 + 72,5 + 160) и серебряные медали во всех упражнениях отдельно.

Вячеслав Коноваленко (59 кг) занял 4-е место с результатом 395 кг (125 + 97,5 + 172,5 кг), а также бронзу в тяге.

Алексей Буланов (93 кг) занял 4-е место с результатом 655 кг (237,5 + 165 + 252,5 кг) и выполнил норматив мастера спорта Украины.

Дмитрий Лобода из Кролевца (+120 кг) занял 3-е место.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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