На Сумщине снова отложили суд по силовикам, прессовавшим майдановцев Сегодня, 23 сентября, в Белопольском райсуде должно было состояться заседание суда в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры г. Сумы, следователей Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

По заявлению защитника одного из обвиняемых суд отложил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 371, ч. 1 ст. 372, ст. 340, ч. 2 ст. 343 УК Украины, на 13:00 24 октября 2019.

Кроме этого, в суд не явился обвиняемый Б.

Для информации: санкция ч. 3 ст. 371 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция ч. 1 ст. 372 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ст. 340 УК Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция ч. 2 ст. 343 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.