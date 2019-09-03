В Сумах от пожара спасли два дома В Сумах спасатели ликвидирован пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброски пламени на 2 жилых дома.

21 сентября, в 15:14 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по переулку Восточный в Сумах. На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей было установлено, что огонь полностью охватил деревянное здание и перекинулся на стену хозяйственной постройки. Существовала угроза распространения пожара на жилые дома и еще одну хозяйственную постройку. Использовав на тушение более 6 т воды, в 15:30 пожар был локализован, в 16:06 ликвидирован и не допущено дальнейшее распространение огня.

В укрощении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.