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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42150

В Сумах от пожара спасли два дома

В Сумах спасатели ликвидирован пожар в хозяйственной постройке и не допустили переброски пламени на 2 жилых дома.

21 сентября, в 15:14 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по переулку Восточный в Сумах. На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей было установлено, что огонь полностью охватил деревянное здание и перекинулся на стену хозяйственной постройки. Существовала угроза распространения пожара на жилые дома и еще одну хозяйственную постройку. Использовав на тушение более 6 т воды, в 15:30 пожар был локализован, в 16:06 ликвидирован и не допущено дальнейшее распространение огня.

В укрощении пожара принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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