Начались съемки сериала по роману сумского автора

Первый день съемок сериала по мотивам книг о сыщике Иване Подопригоре сумчанина Владислава Ивченко, который выйдет на ICTV, стартовал сегодня.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам писатель.
«Когда мы с Юрием Камаевым придумывали Ивана Карповича, то только мечтали, чтобы увидеть его вживую. И вот первый день съемок», - написал он, выставив фото со своим героем, которого играет актер Дмитрий Рыбалевский.
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