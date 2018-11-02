Начались съемки сериала по роману сумского автора Сегодня, 23 сентября, начались съемки сериала «Найкращий сищик» по роману сумского писателя Владислава Ивченко.

Первый день съемок сериала по мотивам книг о сыщике Иване Подопригоре сумчанина Владислава Ивченко, который выйдет на ICTV, стартовал сегодня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам писатель.

«Когда мы с Юрием Камаевым придумывали Ивана Карповича, то только мечтали, чтобы увидеть его вживую. И вот первый день съемок», - написал он, выставив фото со своим героем, которого играет актер Дмитрий Рыбалевский.