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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57254

Начались съемки сериала по роману сумского автора

Сегодня, 23 сентября, начались съемки сериала «Найкращий сищик» по роману сумского писателя Владислава Ивченко.

Первый день съемок сериала по мотивам книг о сыщике Иване Подопригоре сумчанина Владислава Ивченко, который выйдет на ICTV, стартовал сегодня.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам писатель.

«Когда мы с Юрием Камаевым придумывали Ивана Карповича, то только мечтали, чтобы увидеть его вживую. И вот первый день съемок», - написал он, выставив фото со своим героем, которого играет актер Дмитрий Рыбалевский.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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