На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели

Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для «работы» в сфере предоставления интимных услуг на территории России. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в интернете и через своих сообщников «трудоустраивала» девушек в московские бордели.
Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.
Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполицией и при участии Сумского пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области, сообщает пресс-центр СБ Украины.
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