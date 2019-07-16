На Сумщине задержали украинку, которая переправляла девушек в российские бордели Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг.

Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для «работы» в сфере предоставления интимных услуг на территории России. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в интернете и через своих сообщников «трудоустраивала» девушек в московские бордели.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Сумской области на международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполицией и при участии Сумского пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области, сообщает пресс-центр СБ Украины.