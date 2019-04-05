В Сумах проводят онлайн-опрос по транспортной ситуации в городе В рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины» продолжается опрос на тему: «Транспортное поведение и транспортный спрос жителей города Сумы».

Результаты исследования будут положены в основу Плана постоянной городской мобильности, разработка которого осуществляется в рамках реализации проекта по закупке троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Приобщиться к опросу, который продлится до 31 октября 2019 года включительно, можно по ссылке.