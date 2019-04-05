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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:25284

В Сумах проводят онлайн-опрос по транспортной ситуации в городе

В рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины» продолжается опрос на тему: «Транспортное поведение и транспортный спрос жителей города Сумы».

Результаты исследования будут положены в основу Плана постоянной городской мобильности, разработка которого осуществляется в рамках реализации проекта по закупке троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Приобщиться к опросу, который продлится до 31 октября 2019 года включительно, можно по ссылке.

Общество Опрос Транспорт

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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