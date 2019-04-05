В Сумах проводят онлайн-опрос по транспортной ситуации в городе

Результаты исследования будут положены в основу Плана постоянной городской мобильности, разработка которого осуществляется в рамках реализации проекта по закупке троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.
Приобщиться к опросу, который продлится до 31 октября 2019 года включительно, можно по ссылке.
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