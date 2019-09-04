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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19551

На Сумщине задержали четырех мошенников из Киева

На Сумщине полиция задержала четырех киевлян, которые обоснованно подозреваются в совершении серии мошенничеств на территории области.

В полицию Глухова за помощью обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина рассказала: на продовольственном рынке, где она работает реализатором мяса, к ней подошел неизвестный мужчина. Он представился продавцом микросхем для компьютерной техники, и попросил помощи. Он вроде бы опаздывал на автобус, поэтому просил оставить у нее в киоске на временное хранение свой товар. В залог оставленного товара попросил его стоимость в сумме 28 000 гривен. По словам последнего, позже к ней подойдет покупатель его товара, заберет микросхемы, а ей вернет деньги. Мужчина был так убедителен, что продавщица согласилась на его просьбу, собрала и отдала ему указанную сумму. Однако прошло оговоренное время, но «покупателя» он так и не дождалась, поэтому вынуждена была искать помощи у правоохранителей.

«Информацию об этом событии мы немедленно зарегистрировали и начали комплекс срочных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых выяснили, что мужчин было несколько, и передвигались они на иномарке темно-серого цвета, - рассказывает Руслан Пиняга, начальник ГУНП в Сумской области. - На розыск подозреваемых и машины было ориентировано весь личный состав полиции области, отрабатывались вокзалы, гостиницы, автодороги как в направлении областного центра, так и в направлении столицы. И такие слаженные действия многих подразделений дали свои результаты: похожий Volkswagen Passat был замечен в Ромнах. Машину остановили местные полицейские, в салоне иномарки, кроме водителя, находилось еще трое пассажиров - все жители столицы».

Как выяснили правоохранители, мужчины сами придумали довольно «рабочую» схему обмана, которая приносила им немалую выгоду. Называли себя продавцами микросхем для компьютерной техники и выманивали деньги у доверчивых граждан. В полиции уже доказали их причастность к совершению нескольких таких преступлений в Ромнах и Конотопе, и проверяют на предмет совершения аналогичных преступлений на территории других областей Украины.

Сейчас все подозреваемые в рамках досудебного следствия задержаны по ст. 208 УПК Украины и находятся в ИВС города Глухов, машина помещена на спецплощадку. Полицейские готовят материалы для объявления задержанным подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины, и устанавливают причастность киевлян к другим аналогичным преступлениям.

Работники полиции снова предостерегают граждан не быть излишне доверчивыми. Тем более, когда речь заходит о деньгах, материальные ценности или ваших доходах. Поэтому следует относиться к любым предложениям незнакомых или даже к малознакомым людям с осмотрительностью и разумной осторожностью. В противном случае неприятностей не избежать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Мошенничество

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