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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:541

В Глухове задержала юных наркодилеров

Двое глуховчан в возрасте 18 и 19 лет, будучи сами поклонниками наркотиков, занимались реализацией психотропных веществ таким же наркозависимым местным жителям.

В рамках соответствующих превентивных и розыскных мероприятий в поле зрения глуховских полицейских попали двое местных юношей. По оперативной информации, время от времени они сбывали амфетамин наркозависимым горожанам.

«Одному из них 18 лет, другому - 19, - рассказывает Алексей Борковец, начальник Глуховского отдела полиции. - В течение нескольких месяцев наши оперативники документировали их действия, а во время очередной реализации «товара» одного из парней задержали, что называется, на «горячем». Как выяснилось, парень сбыл так называемую дозу за 350 гривен».

В ходе санкционированных обысков работники полиции получили вещественные доказательства, которые бесспорно подтверждают причастность обоих приятелей к сбыту психотропных веществ.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст. 307 УК Украины, следователи проверяют каналы поступления психотропных веществ, и устанавливают круг лиц, которым подозреваемые сбывали свой товар. Если в суде будет доказана причастность юношей к торговле наркотиками, то такой «бизнес» может стоить им лишения свободы на срок от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Право Глухов Наркодилер Наркотики

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