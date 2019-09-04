Конотопского карманника приговорили к 3 годам тюрьмы

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого уже 9 раз был осужден, в том числе и за кражи, сразу же после освобождения из мест лишения свободы продолжил свою преступную деятельность. В частности, в магазинах наблюдал за покупателями, которые, разглядывая товар, забывали об осторожности, при этом ценные вещи клали в карман или сверху в сумку. Пользуясь удобным случаем, он вытаскивал эти вещи. Доказана причастность обвиняемого к краже двух кошельков и трех смартфонов. Примечательно, что мужчина обворовывал как пожилых людей, так и детей.
Приговором суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч.2 ст.185 УК Украины (кража, совершенная повторно) и осужден к 3 годам лишения свободы.
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